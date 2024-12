Rumänisches Parlament bestätigt neue Regierung

Bukarest: In Rumänien hat das Parlament die neue Regierung, eine Neuauflage mehrerer pro-europäischer Parteien, bestätigt. Angeführt wird das Bündnis von dem Sozialdemokraten und bisherigen Ministerpräsidenten Ciolacu. Er sagte, es werde nicht leicht das Land zu führen, angesichts einer starken extremen Rechten, die bei der Parlamentswahl am 1. Dezember ein Drittel der Stimmen geholt hatte. Wichtigstes Ziel der neuen Regierung sei es, so Ciolacu, die demokratischen Werte zu verteidigen, und zwar innerhalb der Nato. Die neue Regierungskoalition einigte sich auch auf einen gemeinsamen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl, die wiederholt werden muss. Das Oberste Gericht des Landes hatte Anfang des Monats wegen Vorwürfen russischer Einflussnahme das Ergebnis der ersten Runde aufgehoben. Der Termin für neue Wahlen steht noch nicht fest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2024 06:00 Uhr