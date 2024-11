Rumäniens Präsident Iohannis ruft am Volkstrauertag zu Solidarität und Stärke auf

Berlin: Zum Volkstrauertag hat der rumänische Präsident Iohannis im Bundestag an die Menschen erinnert, die sich für Freiheit und Rechte mit ihrem Leben einsetzen. Der Mauerfall habe die Menschen in Rumänien inspiriert, die dann unter großen Opfern im Dezember 1989 die Ceaucescu-Diktatur überwunden haben. In seiner auf Deutsch gehaltenen Rede sagte Iohannis, undemokratische Systeme fürchteten sich heute vor der Attraktivität der europäischen Werte wie Freiheit und Demokratie. Früher als andere habe sein Land vor der Gefahr des russischen Imperialismus gewarnt. Man stehe darum weiter fest an der Seite der Ukraine und der Republik Moldau. Iohannis forderte, die EU müsse noch stärker und solidarischer werden, um die Bindung der Menschen an sie zu festigen. Im Anschluss sprach Bundespräsident Steinmeier das traditionelle Totengedenken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 15:00 Uhr