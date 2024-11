Rumänien wählt neues Staatsoberhaupt

Bukarest: In Rumänien wird heute ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Favorit in den Umfragen ist Ministerpräsident Ciolacu von der Sozialdemokratischen Partei. Allerdings dürfte weder er noch einer der anderen 13 Kandidaten in der ersten Runde die absolute Mehrheit erreichen. Deshalb ist wohl eine Stichwahl in zwei Wochen nötig. Der bisherige Staatschef Iohannis tritt nach einem Jahrzehnt im Amt nicht mehr an. In Rumänien bestimmt der Präsident die Außen- und Sicherheitspolitik. Wegen des Kriegs im Nachbarland Ukraine hat er an Bedeutung gewonnen. Das NATO-Land baut gerade eine große Militärbasis für die zahlreichen Soldaten aus Partnerstaaten.

