Rukwied kritisiert Entlastungen für Bauern als unzureichend

Cottbus: In Brandenburg hat der Deutsche Bauerntag begonnen. Verbandspräsident Rukwied hält vor den Delegierten derzeit seine Grundsatzrede. Er stellt sich in Cottbus zur Wiederwahl für eine weitere Amtszeit. In der Früh hatte Rukwied die von der Bundesregierung geplanten Entlastungen für Landwirte nochmals als unzureichend kritisiert. Die Ampel habe nicht geliefert, sondern sogar noch Auflagen draufgesattelt, beklagte der Bauernpräsident. Agrarminister Özdemir wies die Vorwürfe zurück. Nach seinen Worten baut die Regierung Bürokratie ab und verschafft den Landwirten mehr Planungssicherheit. Kleine Höfe, insbesondere in Süddeutschland, profitierten vom Wegfall von Kontrollen und Sanktionen, so der Grünen-Politiker im BR.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.06.2024 12:45 Uhr