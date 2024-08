Ruderer Oliver Zeidler und Deutschland-Achter stehen im olympischen Finale

Paris: Bei den olympischen Spielen ist am Morgen die erste Leichtathletik-Medaille vergeben worden. Im 20-Kilometer-Gehen holte Brian Daniel Pintado aus Ecuador Gold, bester Deutscher war Christopher Linke als neunzehnter. Bei den Frauen gewann die Chinesin Yang Jiayu Gold, Saskia Feige aus Leipzig hatte mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Die deutschen 3x3-Basketballerinnen konnten ihr drittes Spiel in Paris gewinnen, gegen Kanada hieß es am Ende 19:15. Die deutschen Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler stehen nach einem Sieg gegen ein australisches Duo kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale. Und Ruderer Oliver Zeitler erreichte im Einer den Endlauf, ebenso der Deutschland-Achter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 11:00 Uhr