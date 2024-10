Rotes Kreuz bringt sieben Tonnen Hilfsgüter in den Libanon

Beirut: Das Deutsche Rote Kreuz hat eine erste Lieferung von Hilfsgütern in den Libanon auf den Weg gebracht. Nach Angaben des DRK werden fast sieben Tonnen medizinischer Ausrüstung - wie etwa Infusionsgeräte und Verbandsmaterial - durch die Bundeswehr von Köln in die libanesische Hauptstadt Beirut geflogen. Das DRK hilft im Libanon bereits beim Rettungsdienst, bei Blutbanken sowie der Suche nach Verletzten und Verschütteten. Derweil bereitet sich die EU auf Evakuierungen aus dem Libanon vor. Für den Fall, dass die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah eskalieren, will Zypern Bürger der EU und aus anderen Staaten mit Schiffen in Sicherheit bringen. Wie die Regierung in Nikosia mitteilte, sollen die Menschen in die zyprischen Hafenstädte Limassol oder Larnaka gebracht werden. Die Evakuierten sollen dann vorübergehend in Zelten, Schulen und Hotels untergebracht werden, bis sie in ihre Heimatländer weiterfliegen.

