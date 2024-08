Rotes Kreuz beklagt Mangel an Blutkonserven

Berlin: In Deutschland werden laut Rotem Kreuz die Blutreserven knapp. Nach Angaben der DRK-Blutspendedienste sind die Vorräte weitestgehend aufgebraucht. Ein Notstand sei aber noch nicht eingetreten, hieß es. Die DRK-Blutspendedienste verantworten nach eigenen Angaben etwa drei Viertel des bundesweiten Spendenaufkommens. Dass es gerade so knapp ist, hat den Fachleuten zufolge zwei Gründe: Zum einen sei die Spendenbereitschaft gerade niedrig, weil viele im Urlaub oder beschäftigt seien. Zum anderen seien die meisten Spender um die 60. Doch da dürften viele nicht mehr spenden, weil sie in dem Alter häufiger erkrankten oder die Altersgrenze erreichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 09:00 Uhr