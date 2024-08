Rosstag in Rottach-Egern findet im Regen statt

Rottach-Egern: Der traditionelle Umzug beim Rosstag am Tegernsee hat wegen des schlechte Wetters dieses Jahr weniger Besucher angezogen. Tausende Menschen waren eigentlich in Rottach-Egern erwartet worden, die Zuschauerzahlen hielten sich aber in Grenzen. Rund 200 festlich geschmückte Pferde zogen dennoch durch den Ort im Landkreis Miesbach. Kutschen, Landauer und andere historische Wagen sowie Brauereigespanne waren ebenfalls dabei. Auch Trachtengruppen und Blaskapellen begleiteten den Zug

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 16:00 Uhr