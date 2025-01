Rosenthal-Beschäftigte verzichten auf Geld

Selb: Die Mitarbeiter des angeschlagenen Porzallanherstellers Rosenthal wollen ihr Unternehmen retten, indem sie auf Teile ihres Lohns verzichten. Die Beschäftigten der beiden Standorte in Selb und Speichersdorf haben einem entsprechenden Vertrag zur Standortsicherung zugestimmt. Unter anderem verzichten die Rosenthal-Mitarbeiter in den nächsten drei Jahren und rückwirkend für 2024 auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Dadurch soll das Unternehmen sechs bis sieben Millionen Euro einsparen. Allerdings muss Rosenthal laut Vertrag 16 Millionen Euro in eine neue Produktionslinie investieren, um den Standort Oberfranken zu sichern.

