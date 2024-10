Röttgen wirft Scholz ängstliche Haltung gegenüber Russland vor

Berlin: Der CDU-Außenpolitiker Röttgen hat Bundeskanzler Scholz ein ängstliche Haltung gegenüber Russland vorgeworfen. Röttgen sagte dem "Spiegel", die von Scholz geäußerten Befürchtungen, Russland durch die Lieferung bestimmter Waffentypen an die Ukraine bis hin zu einer nuklearen Eskalation zu provozieren, seien unbegründet. Vielmehr mache er sich damit die - so wörtlich - Einschüchterungstaktik des Kriegstreibers zu eigen. Scholz sei so mitverantwortlich dafür, dass eine Mehrheit der Bundesbürger weitere Waffen für die Ukraine ablehne. CDU-Chef Merz hat unterdessen eine sogenannte Kontaktgruppe mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen vorgeschlagen. Sie soll seiner Ansicht nach Ideen zur europäischen Nachkriegsordnung erarbeiten.

