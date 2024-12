Röttgen wertet Assad-Sturz als "große Befreiung" für Syrien

Berlin: Der CDU-Außenexperte Röttgen hat den Umsturz in Syrien als eine "große Befreiung" für das Land und die Menschen bezeichnet. Die "Hölle von Assad" sei beendet, sagte Röttgen dem "Spiegel". Noch sei es zu früh zu sagen, ob syrische Flüchtlinge aus Deutschland in ihre Heimat zurückkehren können. Allerdings gebe es ein "Momentum für Stabilität". Zurückhaltender äußerte sich der SPD-Politiker Stegner. Zwar sei es gut, dass das Assad-Regime am Ende ist. Doch auch die Milizen seien - so wörtlich - "keine Leute, die wir uns wünschen". Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Roth, warnte, die "blutige säkulare Diktatur" in Syrien durch eine religiös-fundamentalistische Diktatur zu ersetzen. Das Land habe jetzt eine echte Chance auf Frieden, Versöhnung und Stabilität verdient, so der SPD-Politiker.

