Robert Habeck bewirbt sich bei den Grünen offiziell um die Kanzlerkandidatur

Wiesbaden: Zum Abschluss ihres Parteitages wollen die Grünen Vizekanzler Robert Habeck zum Kanzlerkandidaten ihrer Partei küren. Bis zur Neuwahl des Bundestags am 23.Februar soll er gemeinsam mit Außenministerin Annalena Baerbock ein Spitzenduo bilden. In seiner offiziellen Bewerbungsrede dankte Habeck seiner Partei und im Speziellen Baerbock zunächst für die große Unterstützung in den vergangenen Jahren. Als einen ersten inhaltlichen Punkt sprach sich Habeck dafür aus, Abtreibungen aus dem Strafrecht zu streichen. Habeck betonte, er wolle für die Menschen in Deutschland weiter Verantwortung übernehmen. Das Wahlprogramm wollen die Grünen aber erst im Januar offiziell beschließen. Seit gestern hat die Partei bereits einen neuen Bundesvorstand. Die Delegierten wählten Franziska Brandtner, bislang Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium und den Bundestagsabgeordneten Felix Banaszak in dieses Amt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 12:00 Uhr