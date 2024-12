Riesiger Waldbrand wütet in Malibu

Malibu: In dem kalifornischen Küstenort wütet derzeit ein heftiger Waldbrand. Etwa 20.000 Anwohner mussten deshalb über Nacht aus den betroffenen Gebieten flüchten. Die Flammen sind mittlerweile bis an die Strände vorgedrungen. Mehr als 700 Feuerwehrleute sind entlang der Pazifikküste mit Löscharbeiten beschäftigt. Berichte über Verletzte gibt es bisher nicht. Bis zum Abend wurden laut den Behörden mehr als 1.150 Hektar Land zerstört. Alle Schulen in der Stadt bleiben geschlossen. Hoffnung auf eine Entspannung der Lage gibt es nicht: Der US-Wetterdienst meldete Alarmstufe rot für weite Regionen im Süden Kaliforniens. Starker Wind und Trockenheit würden die Entstehung und Ausbreitung von Bränden begünstigen, so die Einschätzung.

