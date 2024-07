Richterin weist Anklage von Trump in Dokumenten-Affäre ab

Miami: Der frühere US-Präsident Trump hat eine juristische Sorge weniger. Das Verfahren um Trumps Umgang mit vertraulichen Regierungsdokumenten an einem Bezirksgericht in Miami wurde eingestellt. Die zuständige Richterin begründete dies damit, dass sie Bedenken wegen der Ernennung des Sonderermittlers in dem Fall hat. Sie gab damit einem Antrag der Verteidigung statt, das Verfahren einzustellen. Trump wird vorgeworfen, die nationale Sicherheit gefährdet zu haben. Er soll nach seiner Amtszeit geheime Regierungsakten - etwa Informationen über Atomwaffen - in seinem Privatanwesen ungesichert aufbewahrt haben, anstatt sie wie vorgeschrieben dem Nationalarchiv zu übergeben. Allerdings sind im Wahljahr noch weitere Verfahren gegen ihn anhängig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 17:00 Uhr