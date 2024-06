Rheinmetall und Ukraine eröffnen Panzer-Reparaturbetrieb

Kiew: Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall und die Ukraine haben einen ersten gemeinsamen Panzer-Reparaturbetrieb und eine Produktionsstätte eröffnet. Das haben die ukrainischen Behörden mitgeteilt. Demnach sollen in dem Betrieb deutsche Panzer direkt in der Ukraine repariert und gewartet und so die Effizienz der ukrainischen Streitkräfte gesteigert werden. Unterdessen ist der ukrainische Präsident Selenskyj in der Nacht in Berlin eingetroffen. Dort will er am Vormittag zusammen mit Kanzler Scholz eine Ukraine-Wiederaufbaukonferenz eröffnen. Das zweitägige Treffen mit rund 2.000 Teilnehmern soll Politik, Wirtschaft und internationale Organisationen zusammenbringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2024 03:00 Uhr