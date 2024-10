Rheinmetall und Leonardo aus Italien gründen Gemeinschaftsunternehmen

Rom: In der europäischen Rüstungsindustrie entsteht ein neues Schwergewicht zum Bau von Kampfpanzern.Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall und die italienische Waffenschmiede Leonardo gaben in Rom die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens bekannt. Beide Partner erhalten 50 Prozent der Anteile. Der Firmensitz soll in Rom sein. Als erster Großauftrag ist eine Bestellung der italienischen Armee mit einem Gesamtwert von mehr als 20 Milliarden Euro in Sicht.

