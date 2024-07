Rheinmetall baut Munitionsfabrik in der Ukraine

Düsseldorf: Das Rüstungsunternehmen Rheinmetall baut eine Munitionsfabrik in der Ukraine. Wie der Konzern mitteilte, hat man von der ukrainische Regierung einen entsprechenden Auftrag erhalten. Das Volumen liegt demnach im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Die Produktion soll binnen 24 Monaten beginnen. Gemeinsam mit einer staatlichen ukrainischen Firma will Rheinmetall in der Fabrik Artilleriemunition fertigen. Bei ihrem Abwehrkampf gegen Russland leidet die Ukraine aktuell unter einem Mangel an Munition.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 12:00 Uhr