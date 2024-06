Rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer gibt ihr Amt auf

Mainz: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hört auf. Wie die SPD-Politikerin vor Presse-Vertretern erklärte, geht ihr zunehmend die Kraft aus. In einer emotionalen Rede betonte sie, dass die Arbeit - vor allem die Begegnung mit Menschen - ihr immer viel zurückgegeben habe. Dreyer sprach von einer schweren Entscheidung: Das Amt erfordere volle Tatkraft, die habe sie leider nicht mehr. Die 63-Jährige leidet seit Jahrzehnten an Multipler Sklerose. Als Nachfolger schlug sie Landesarbeitsminister Schweitzer vor. Dieser sprach vom Ende einer Ära. Bundeskanzler Scholz würdigte Dreyer als verlässliche und volksnahe Politikerin. Der Rücktritt verdient nach seinen Worten größten Respekt. Derzeit regiert die SPD in Rheinland-Pfalz gemeinsam mit Grünen und FDP. Die kommende Landtagswahl findet in zwei Jahren statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 15:00 Uhr