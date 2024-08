Reul nennt neue Details zu Messerangreifer von Solingen

Düsseldorf: Der nordrhein-westfälische Innenminster Reul hat neue Details der Messer-Attacke in Solingen mit drei Toten und acht Verletzten bekanntgegeben. Sie beziehen sich vor allem auf die Festnahme des Verdächtigen. Bisher hatte es immer geheißen, der Syrer habe sich selbst der Polizei gestellt. Wie Reul jetzt korrigierte, fiel der Mann der Polizei bei der Fahndung auf, weil er sich verdächtig verhielt. Daraufhin wurde er sofort festgenommen. Nach den Worten des Innenministers ist noch nicht klar, ob der Syrer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat angehört. Jedenfalls habe er sich offenbar unbemerkt radikalisiert. Reul warnte angesichts möglicher Konsequenzen nach dem Anschlag vor "Schnellschuss-Antworten" und mahnte eine "sachliche Debatte" an. In der Bundesregierung wird gerade unter anderem über schnellere Abschiebungen und weniger Unterstützung für ausreisepflichtige Flüchtlinge diskutiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2024 15:00 Uhr