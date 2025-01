Rettungskräfte stellen Flugschreiber nach Absturz nahe Washington sicher

Washington: In den USA haben Spezialisten die Flugschreiber der abgestürzten Passagiermaschine entdeckt. Laut US-Behörden werden der Cockpit-Stimmenrecorder und der Flugdatenschreiber jetzt ausgewertet. Im eisigen Wasser des Potomac-Flusses setzen Rettungskräfte heute die Suche nach weiteren Opfern des Unglücks fort. Bis gestern Abend wurden laut Medienberichten mehr als 40 Leichen geborgen. An Bord der Maschine waren 64 Menschen. In dem betroffenen Armeehubschrauber waren drei Personen. Wie es zu der Kollision kommen konnte, ist immer noch unklar. Es war das schwerste Flugzeugunglück in den USA seit 2009.

