Rettungskräfte sind in Baden-Württemberg im Dauereinsatz

Stuttgart: Kritisch ist die Hochwasserlage auch in einigen Regionen Baden-Württembergs. Im Ostalbkreis haben etwa 300 Menschen die Nacht in Notunterkünften verbracht. Dort war die Lein über die Ufer getreten. In Dellmensingen im Alb-Donau-Kreis versucht die Feuerwehr, ein Elektrizitätswerk vor dem Wasser zu schützen. Im Rems-Murr-Kreis sind Bewohner der Gemeinde Rudersberg vom Hochwasser in ihren Häusern eingeschlossen. - Der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Brandl, fordert in Sachen Hochwasserschutz ein Umdenken. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte er, es brauche vor allem mehr Eigenverantwortung und die Bereitschaft der Gesellschaft, das Problem gemeinsam anzugehen. Als Beispiele nannte Brandl, Grundstücke für den Hochwasserschutz abzugeben oder auf das Bauen in Überschwemmungsbereichen zu verzichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2024 09:00 Uhr