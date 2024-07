Rettungsdienste sind laut Recherche oft nicht schnell genug am Einsatzort

Berlin: Die Rettungsdienste in Deutschland sind oft nicht schnell genug, um Leben zu retten. Das zeigt eine Recherche des SWR. Demnach schaffen die Einsatzkräfte selten eine Wiederbelebung von Patienten in weniger als acht Minuten, was dem empfohlenen Richtwert entspricht. Von mindestens 55.000 Reanimierten jährlich überleben laut SWR-Informationen etwa 7.400. Dabei könnten bis zu 10.000 weitere Menschen über strukturelle Verbesserungen und eine bessere Finanzierung des Rettungsdienstes überleben. So seien viele Hilfsmittel, wie Apps, nur unzureichend vorhanden. Außerdem fänden immer noch zu wenige Anleitungen zur Reanimation per Telefon statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2024 07:00 Uhr