Retter bergen letzte Überlebende nach Hoteleinsturz in Kröv

Kröv: Nach dem Hoteleinsturz in Rheinland-Pfalz steht die Bergung des zweiten Toten noch aus. Laut Polizei war es dafür bisher zu gefährlich. Bei dem Mann soll es sich um den Besitzer des Hotels handeln. Am späten Abend hatten Einsatzkräfte die siebte und letzte Überlebende gerettet. Die Frau wurde unter Applaus aus den Trümmern des Fachwerkhauses getragen. Das Gebäude in Kröv an der Mosel war am Dienstag teilweise eingestürzt. Warum, ist weiter unklar.

