Retter befreien verunglückte Höhlenforscherin in Italien

Bergamo: In Norditalien ist eine verletzte Forscherin nach mehreren Tagen aus einer Höhle gerettet worden. Die 32-Jährige war am Samstag beim Erkunden der Höhle Abisso Bueno Fonteno bei Bergamo abgestürzt. Einem Rettungsteam gelang es in der Nacht, die Frau ins Freie zu bringen. Sie musste mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus. Laut den Einsatzkräften war die Bergungsaktion auch deshalb schwierig, weil ein Großteil der Höhle am Nordufer des Iseo-Sees noch nicht erforscht ist. Immer wieder gibt es zwischen den unterirdischen Gängen Seen und Wasserfälle.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.12.2024 10:45 Uhr