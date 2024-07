Republikaner wählen Trump mit über 99 Prozent zum Präsidentschaftskandidaten

Milwaukee: Ex-Präsident Trump hat die letzte formale Hürde zur Nominierung als Kandidat der US-Republikaner genommen. Auf dem Parteitag in Milwaukee wurde er offiziell gewählt. Trump erhielt 99,4 Prozent der Delegiertenstimmen. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Attentat am Wochenende trug er einen Verband am Ohr. Auf seinem Weg durch die Menge reckte er wiederholt die Faust und zeigte damit die gleiche Geste wie unmittelbar nach den Schüssen auf ihn. Als Vize nominierte Trump den 39-jährigen Senator von Ohio, J.D. Vance. Dieser hatte in den vergangenen Tagen die Demokraten und US-Präsident Biden für das Attentat auf Trump verantwortlich gemacht. Für den Wahlkampf bekam Trump finanzielle Rückendeckung: Milliardär Elon Musk kündigte laut Wall Street Journal regelmäßige zweistellige Millionenspenden für den republikanischen Kandidaten an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2024 09:00 Uhr