Rentner in Oberfranken hortet große Mengen Waffen

München: Ein 70 Jahre alter Rentner hat im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel ein großes Arsenal an Waffen und Munition gehortet. Dafür schuf der Mann mehrere Verstecke und zog sogar eigens in seinem Keller eine neue Wand ein. Das teilte heute der Zoll in München mit. Der Waffennarr sei nach einer vorläufigen Festnahme wieder frei - ein Verfahren wurde eingeleitet. Die Zollfahnder entdeckten auf dem Anwesen des Mannes 61 Schuss- und Kriegswaffen, 15.000 Schuss Munition und eine Vielzahl von Bajonetten, Hieb- und Stichwaffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 12:00 Uhr