Rentenreform ist laut Sozialminister Heil gescheitert

Berlin: Arbeitsminister Heil hat das Scheitern der geplanten Rentenreform eingeräumt. Im Bundestag äußerte er sein Bedauern, dass es nicht gelungen sei, das Rentenpaket II abzuschließen. Er kündigte an, sich weiter für die Sicherung des Rentenniveaus einzusetzen. Der SPD-Politiker hatte nach dem Bruch der Ampel-Koalition zunächst dafür geworben, die Rentenreform noch zu verabschieden. Sie war ein Kompromiss zwischen SPD und dem ehemaligen Finanzminister Lindner. Dabei war der Einstieg in eine anteilige Finanzierung der gesetzlichen Renten aus Einnahmen am Aktienmarkt vereinbart worden. Nach dem Bruch der Ampelkoalition hat die FDP eine Zustimmung zum Rentenpaket ausgeschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2024 19:00 Uhr