Rekordtorhüter Neuer beendet Karriere im DFB-Team

München: Rekordtorhüter Manuel Neuer beendet seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft. Der 38-Jährige teilte auf Instagram mit, dass er nicht an der WM 2026 teilnehmen wird. Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, so Neuer, er habe es geliebt, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen. Insgesamt hat Neuer 124 Länderspiele für Deutschland bestritten. Künftig will er nur noch für den FC Bayern auflaufen. Sein Vertrag in München läuft bis zum kommenden Jahr. Neuer ist der letzte Weltmeister von 2014, der sich von der DFB-Auswahl verabschiedet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2024 18:15 Uhr