Reiter eröffnet 189. Oktoberfest in München

München: Mit dem traditionellen Fassanstich von Oberbürgermeister Reiter hat am Mittag die 189. Ausgabe des Oktoberfests begonnen. Zwei Schläge benötigte Reiter im Schottenhammmel-Zelt, wie schon im vergangenen Jahr. Mit der ersten Mass stieß der Münchner OB mit Ministerpräsident Söder auf eine friedliche Wiesn an. Bei sonnigem Wetter waren zuvor die Festwirte in Kutschen Richtung Theresienwiese gezogen, begleitet von Blasmusik und Brauereigespannen. Bis zum frühen Nachmittag kamen laut Schätzung der Festleitung bereits 250.000 Besucher auf das Oktoberfest. Zweieinhalb Stunden nach dem Anstich meldete die Wiesn-Sanitätsstation das erste sogenannte "Bieropfer". Demnach handelte es sich dabei um eine 24-jährige Besucherin aus den USA.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2024 17:00 Uhr