Regisseur David Lynch ist tot

Los Angeles: Der Regisseur David Lynch ist tot. Er war bekannt durch die Mysteryserie "Twin Peaks" und Filme wie "Wild at Heart" und "Blue Velvet". In den vergangenen Jahren drehte Lynch auch Kurzfilme und schrieb Drehbücher. Seine Familie gab seinen Tod auf Facebook bekannt, machte aber keine Angaben zur Todesursache. Allerdings hatte der Regisseur im vergangenen Jahr erklärt, dass er als langjähriger Raucher an einem Lungenemphysem erkrankt sei. Lynch wurde 78 Jahre alt.

