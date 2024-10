Regierungspartei in Georgien wird zum Wahlsieger erklärt

Tiflis: Die Moskau-freundliche Regierungspartei hat die Parlamentswahl in Georgien gewonnen. Laut Wahlkommisson hat die Partei namens "Georgischer Traum" gut 54 Prozent der Stimmen auf sich vereint, das EU-orientierte Bündnis aus vier Parteien kam demnach auf über 37 Prozent. Der Behörde zufolge sind nur die Stimmen der Georgier aus dem Ausland noch nicht ausgezählt. Das vorläufige amtliche Endergebnis stehe deshalb noch aus. Mehrere pro-europäische Oppositionsbündnisse erkennen den Sieg der Regierungspartei nicht an und haben Proteste angekündigt. Sie sprechen von Betrug. Die ehemalige Sowjetrepublik am Schwarzen Meer hat 3,7 Millionen Einwohner und ist seit Ende 2023 EU-Beitrittskandidat. Der Beitrittsprozess liegt aber wegen umstrittener Gesetze auf Eis.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2024 10:30 Uhr