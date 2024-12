Regierungschef verspricht schnelle Machtübergabe in Syrien

Berlin: Nach dem Sturz von Diktator Assad in Syrien hat sein Regierungschef eine schnelle Machtübergabe versprochen. Ministerpräsident al-Dschalali sagte, man sei in Gesprächen mit Vertretern der Rebellen, damit der Umbruch reibungslos verläuft. Aufständische unter Führung der Islamisten-Miliz HTS hatten am Wochenende die Hauptstadt Damaskus erobert. Assad floh mit seiner Familie nach Russland. Um Syrien nun zu stabilisieren, schlägt FDP-Chef Lindner eine internationale Konferenz vor. Das habe Priorität, sagte er dem "Deutschlandfunk". In Bayern hatten gestern tausende Menschen das Ende der Assad-Herrschaft gefeiert. Allein in München kamen laut Polizei 6.000 Syrerinnen und Syrer zusammen, in Nürnberg 2.500, in Aschaffenburg 800. Auch in Berlin, Essen, Leipzig und anderen deutsche Städten gab es Feiern oder Autokorsos.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 10:00 Uhr