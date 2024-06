Regierung will mit Bauindustrie ins Gespräch kommen

Berlin: Die Bundesregierung will heute mit der schwächelnden Bauindustrie ins Gespräch kommen. Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner sind am Nachmittag zu Gast beim Tag der Bauindustrie. Auf der Veranstaltung wird die Branche wohl erneut an Bund und Länder appellieren, dem schwächelnden Wohnungsbau auf die Beine zu helfen. Zudem wünscht sich die Bauwirtschaft von der staatlichen Förderbank KfW günstigere Kredite für private Bauinvestoren und ein Lockern der Baustandards, um schneller und günstiger bauen zu können. Der Hauptverband der Bauindustrie geht davon aus, dass im laufenden Jahr der Umsatz um vier Prozent sinken und 10.000 Arbeitsplätze wegfallen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2024 06:00 Uhr