Regierung will indische Fachkräfte nach Deutschland locken

Berlin: Die Bundesregierung will Fachkräfte aus Indien für den deutschen Arbeitsmarkt gewinnen. Dazu hat das Kabinett mehrere Maßnahmen beschlossen. So sollen bürokratische Hindernisse abgebaut werden und die Vergabe von Visa erleichtert werden. Außerdem sollen Fachkräfte über Jobmessen angeworben und indische Studierende in Deutschland gezielter beraten werden. Im Februar waren fast 140.000 Inderinnen und Inder in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt, mehr als die Hälfte von ihnen arbeitet in der Regel mit einem akademischen Abschluss mindestens auf Expertenniveau.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2024 15:00 Uhr