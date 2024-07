Regierung stellt Haushalt 2025 und Wachstumspaket vor

Berlin: Nach einer nächtlichen Marathonsitzung haben Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck Details zum Bundeshaushalt 2025 vorgestellt. Scholz versprach milliardenschwere Entlastungen für Unternehmen, etwa durch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten. Geplant ist darüber hinaus, kommendes Jahr das Kindergeld und den Sofortzuschlag für arme Kinder um je fünf Euro zu erhöhen. Außerdem will die Regierung den Bürokratieabbau vorantreiben sowie mehr Geld in Schiene, Straße und die digitale Infrastruktur stecken. Wirtschaftsminister Habeck erwartet, dass durch das Wachstumspaket die nationale Wirtschaftsleistung um einen halben Prozentpunkt steigt. Die Einigung umfasst auch einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr. Das Bundeskabinett will den Haushaltsentwurf am 17. Juli verabschieden. Nach der Sommerpause berät der Bundestag darüber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 13:00 Uhr