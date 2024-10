Regierung plant Jobprämie für Langzeitarbeitslose

Berlin: Die Bundesregierung will Bürgergeldempfänger mit einer Prämie zur Aufnahme eines Jobs bewegen. Das hat das Wirtschaftsministerium heute bekanntgegeben - ein entsprechend geändertes Gesetz wurde vergangenen Mittwoch im Kabinett beschlossen. Langzeitarbeitslose, die einen sozialversicherungspflichtigen Job antreten und ihn für mindestens ein Jahr behalten, erhalten demnach je 1.000 Euro. Damit sollen sie laut Ministerium die Grundsicherung überwinden können und dem Staat zugleich Kosten ersparen - auch weil dieser weniger Leistungen zahlen müsse. Sowohl in der Ampelkoalition als auch bei der Opposition gibt es Kritik. Der FDP-Haushaltspolitiker Schäffler sagte der "Bild"-Zeitung, die Ausgaben explodierten jetzt schon. Nach Ansicht von CSU-Generalsekretär Huber ist die Prämie - so wörtlich - blanker Hohn für diejenigen, die seit Jahren ihren Job machen.

