Regierung gibt Details zu Bundeshaushalt 2025 bekannt

Berlin: Zusammen mit Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner hat Bundeskanzler Scholz den Haushalt 2025 vorgestellt. Man habe es sich nicht leicht gemacht und viel um die Sache gerungen, so Scholz. Der neue Haushaltsentwurf solle Sicherheit und Stabilität in Deutschland schaffen. Konkret wurde beschlossen, dass Zwei-Prozent Ziel der NATO bei den Verteidigungsausgaben einzuhalten und die Industrie mit Blick auf den Klimawandel zu modernisieren. Außerdem steigen das Kindergeld und der Kindersofortzuschlag. Auch soll mehr Geld in bezahlbaren Wohnraum fließen, in Schienen- und Straßenbau sowie die digitale Infrastruktur. Mehr Mittel gehen an Polizei, Technisches Hilfswerk und Katastrophenschutz. Der Haushalt wird am 17. Juli vom Bundeskabinett beschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 12:00 Uhr