Regierung dementiert Abstriche bei Heizungstausch-Förderung

Berlin: Das Wirtschaftsministerium will nach eigenen Angaben nicht bei der Förderung von Wärmepumpen kürzen. Ein Sprecher wies entsprechende Befürchtungen zurück. Die Förderung für Gebäude und Firmen aus dem Klima- und Transformationsfonds werde ohne Abstriche fortgeführt, hieß es. Das habe auch Minister Habeck kürzlich zugesagt. Haushaltspolitiker der Ampel-Koalition betonten zudem, dass in dem Fonds bisher nie alle Fördertöpfe ausgenutzt worden seien. Bei Bedarf könne umgeschichtet werden. Die "Bild"-Zeitung hatte unter Berufung auf eine Kabinettsvorlage berichtet, dass im kommenden Jahr knapp 14,4 Milliarden Euro für die Förderung von Wärmepumpen vorgesehen sind - 2,4 Milliarden Euro weniger als in diesem Jahr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2024 09:45 Uhr