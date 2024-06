Regensburg hebt Hochwasser-Katastrophenfall auf

Regensburg: Die Stadt hat den Hochwasser-Katastrophenfall nach einer Woche aufgehoben. Zuletzt war der Pegelstand der Donau auf die unterste Meldestufe gesunken. Im Süden Bayerns schwellen die Flüsse durch neue Regenfälle teilweise wieder an, aber nicht so stark wie befürchtet. Im Fokus steht Passau: Dort gilt weiter die zweithöchste Meldestufe. Mehrere Straßen sind gesperrt. Probleme machen den Einsatzkräften zudem Freizeitsportler: In Plattling im Landkreis Deggendorf sind vermehrt Menschen auf der Isarwelle gesurft. Eine Frau wurde dabei am Sonntag leicht verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2024 14:00 Uhr