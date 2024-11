Reform des Wehrdienstes rückt laut Pistorius in weite Ferne

Berlin: Nach dem Aus der Ampelkoalition sieht Verteidigungsminister Pistorius kaum noch Chancen, die Reform des Wehrdienstes in absehbarer Zeit zu verwirklichen. Angesichts der zu Ende gehenden Legislaturperiode werde die Regierung das Gesetz wohl nicht mehr umsetzen können, sagte Pistorius bei einer Diskussionsveranstaltung in Berlin. Nach Ansicht des SPD-Politikers wäre es aber dringend notwendig, zumindest die 2011 abgeschaffte Wehr-Erfassung wieder aufzunehmen. Andernfalls wisse man im Ernstfall nicht, wen man einziehen könne, so Pistorius. Sein Gesetzentwurf sieht vor, dass junge Männer Auskunft geben müssen über ihre Bereitschaft, Wehrdienst zu leisten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2024 18:45 Uhr