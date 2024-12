„Rede des Jahres 2024“ geht an die erste Bundestagsrede in Gebärdensprache

Tübingen: Die Auszeichnung für die "Rede des Jahres 2024" geht an die gehörlose SPD-Bundestagsabgeordnete Heike Heubach. Damit wird die erste Bundestagsrede in Gebärdensprache gewürdigt. Heubach hat am 10. Oktober eine Rede zur geplanten Novellierung des Baugesetzbuches gebärdet. Gleichzeitig wurde ihr Vortrag von einer Gebärdendolmetscherin als gesprochener Text hörbar gemacht. Laut dem Seminar für Allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen setzt Heike Heubach damit unter anderem ein Zeichen für die Vielfalt der Eloquenz. Außerdem stelle diese erste Rede in Gebärdensprache eine bereichernde Erweiterung der Rede- und Debattenkultur Deutschlands dar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2024 14:00 Uhr