Rechtsruck in einigen Ländern bei Europawahl

Brüssel: In einigen Ländern der EU zeichnet sich nach der Wahl ein Rechtsruck ab. So landen in Deutschland und den Niederlanden rechte Parteien auf Platz zwei in der Wählergunst. In Österreich zeichnet sich sogar ein Sieg der rechtspopulistischen FPÖ ab. Sie erhielt laut Prognose 27 Prozent der Stimmen. Im Vergleich zur letzten EU-Wahl hat die FPÖ demnach rund 10 Prozentpunkte dazu gewonnen und landet vor der konservativen ÖVP und der sozialdemokratischen SPÖ. Die Partei hatte im Wahlkampf unter dem Motto "EU-Wahnsinn stoppen" vielfach ihre EU-Skepsis betont und die EU im Ukraine-Konflikt als kriegstreibende Kraft dargestellt. Die Europawahl gilt in Österreich auch als Stimmungstest für die Nationalratswahlen im Herbst. Auch in anderen EU-Ländern sind rechte Parteien auf dem Vormarsch - genaue Zahlen gibt es nach 23 Uhr, wenn auch die letzten Wahllokale geschlossen haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 20:00 Uhr