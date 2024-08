Rechtsradikale Krawalle in Großbritannien halten an

London: In Großbritannien haben sich die gewaltsamen Proteste rechtsradikaler Gruppen infolge des tödlichen Messerangriffs auf Kinder am Wochenende weiter ausgeweitet. Wie die Polizei mitteilte, wurden seit Samstag landesweit mehr als 150 Menschen festgenommen. Auch gestern kam es am mittlerweile schon fünften Tag hintereinander wieder zu Ausschreitungen zwischen den Randalierern und den Sicherheitskräften - etwa in Rotherham oder in Middlesbrough. Premierminister Starmer kündigte ein hartes Durchgreifen an.

