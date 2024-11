Rechtsextremist Georgescu gewinnt erste Runde der Präsidentschaftswahl in Rumänien

Bukarest: Bei der Präsidentschaftswahl in Rumänien hat völlig überraschend der parteilose Rechtsextremist Georgescu die erste Runde für sich entschieden. Nach offiziellen Angaben erhielt der 62-jährige rund 22 Prozent der Stimmen. Knapp dahinter liegt der sozialdemokratiche Ministerpräsident Ciolacu. Die Entscheidung fällt nun in der Stichwahl am 8. Dezember. Georgescu wurde von seinen Konkurrenten und den klassischen Medien weitgehend ignoriert. Wahlkampf machte er vor allem auf Tiktok. Der 62-jährige gilt als pro-russisch und ultranational. Unter anderem wird gegen ihn wegen Verherrlichung faschistischer Kriegsverbrechen ermittelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2024 03:00 Uhr