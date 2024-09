Rechnungshof rügt Wissing wegen fehlender Angaben zum Schienennetz

Berlin: Wegen fehlender Angaben zum Zustand des Schienennetzes hat der Bundesrechnungshof Verkehrsminister Wissing gerügt. Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf ein Schreiben an den Haushaltsausschuss berichtet, hat Wissing trotz mehrfacher Aufforderung noch keine präzise Einschätzung geliefert. Außerdem seien Widersprüche in den bisherigen Aussagen nicht aufgeklärt worden, mahnen die Rechnungsprüfer. Sie betonen, dass das Parlament umfassende und fundierte Informationen braucht; nur so verfüge es über eine belastbare Entscheidungsgrundlage, wieviel Geld für die Sanierung des Schienennetzes bereitgestellt werden muss. Trotz stetig steigender Bundesmittel verschlechtere sich der Zustand des Schienennetzes kontinuierlich, zitiert die "Bild" aus dem Schreiben.

