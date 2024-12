Rebellen und Armee verkünden Ende des Assad-Regimes in Syrien

Damaskus: In Syrien ist die Herrschaft von Machthaber Assad offenbar vorbei. Die islamistischen Rebellen erklärten in einer Fernsehansprache, sie hätten die Kontrolle über die Hauptstadt Damaskus übernommen und das Assad-Regime gestürzt. Auch der staatlichen Armee zufolge ist Assads Regierungszeit beendet. Dieser soll das Land verlassen haben - wohin, ist unklar. Der Anführer des Islamisten-Bündnisses HTS, al-Dschulani, kündigte eine friedliche Machtübernahme an. Der syrische Ministerpräsident al-Dschalali sagte, er sei bereit zur Kooperation. Er plädierte im Fernsehsender Al-Arabija für freie Wahlen, damit die Bevölkerung über die Führung des Landes entscheiden könne. Er sei in Kontakt mit den Rebellen, um die Übergangsperiode zu organisieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2024 09:00 Uhr