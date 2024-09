Reallöhne in Bayern um 3,3 Prozent gestiegen

München: Beschäftigte in Bayern haben zuletzt wieder deutlich mehr Geld im Portemonnaie gehabt. Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, stiegen die Reallöhne im Freistaat im zweiten Quartal durchschnittlich um 3,3 Prozent. Mit Reallöhnen ist der Bruttoverdienst der Arbeitnehmer gemeint, der um die Inflation preisbereinigt wurde. Am höchsten fiel der Anstieg in der Dienstleistungsbranche aus. Vollzeitbeschäftigte profitierten zudem mehr als Teilzeitbeschäftigte.

