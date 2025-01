RB Leipzig schlägt Werder Bremen 4:2

Leipzig: In der Fußballbundesliga hat Leipzig Werder Bremen mit 4:2 besiegt. In der Tabelle stehen die Sachsen hinter den punktgleichen Frankfurtern auf Platz vier, Bremen rutscht auf Rang acht ab. Das Abendspiel bestreiten Augsburg und Stuttgart. Zum Biathlon: In der Mixed-Staffel über vier mal sechs Kilometer hat das deutsche Team die Podestplätze verpasst. Am Ende reichte es nur für Rang fünf, der Sieg ging an Schweden. Besser lief es für die Single-Mixed-Staffel: Selina Grotian und Justus Strelow kamen in Oberhof hinter Finnland und Frankreich als Dritte ins Ziel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2025 18:00 Uhr