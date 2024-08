RB Leipzig beendet Rekordserie von Bayer Leverkusen

Leverkusen: In der Fußball-Bundesliga hat der deutsche Meister Bayer Leverkusen am Abend die erste Niederlage seit 50 Pflicht-Spielen erlitten. Die Werkself unterlag zuhause 2:3 gegen RB Leipzig, das damit auch die Tabellenführung übernommen hat. Die übrigen Ergebnisse lauten: Bremen - Dortmund 0:0; Bochum - Mönchengladbach 0:2 ; Frankfurt - Hoffenheim 3:1; Kiel - Wolfsburg 0:2 und Stuttgart - Mainz 3:3. In der zweiten Liga verlor Nürnberg zuhause gegen Magdeburg 0:4.

