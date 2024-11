Razzien wegen Antisemitismus-Verdachts in Bayern

München: Wegen antisemitischer Straftaten haben Ermittler in Bayern mehrere Objekte durchsucht. Die Ermittlungen richten sich nach Angaben des Landeskriminalamts gegen 19 Beschuldigte. Sie wurden vernommen; die Ermittler stellten Beweismittel wie Mobiltelefone und Laptops sicher. Die Beschuldigten stehen laut LKA im Verdacht, sich in sozialen Netzwerken unter anderem volksverhetzend geäußert oder Politiker beleidigt zu haben. Der Einsatz war Teil eines Aktionstages mit dem Schwerpunkt Antisemitismus und lief in 15 Bundesländern gleichzeitig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2024 11:00 Uhr